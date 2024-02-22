شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
أما في مباراتي سموحة وبتروجت، وسبورتنج مع الاتحاد السكندري فسيتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام غدًا الخميس، بعدما فاز سموحة على بتروجت بنتيجة 3/1، وفاز الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 3/2.
وينتظر الزمالك في لقاء نصف النهائي، المتأهل من مواجهة سموحة وبتروجت، فيما ينتظر النادي الأهلي المتأهل من مواجهة سبورتنج مع الاتحاد السكندري.
وشهدت لقاءات الجولة الأولى من دور الثمانية فوز الأهلي على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0، فيما فاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3/1.
وحقق سبورتنج الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/2، كما فاز بتروجت على سموحة بنتيجة 3/0. يذكر أن مباريات دور الـ8 في الدوري للسيدات والرجال، تقام بنظام البلاي أوف 3.
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