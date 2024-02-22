شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريقا الأهلي والزمالك التأهل إلى نصف نهائي دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023 / 2024. جاء ذلك بعدما كرر الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/2، فيما كرر الأهلي الفوز على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0، في دور ربع النهائي الذي أقيم على صالة اتحاد الشرطة بنظام البلاي أوف 3.

أما في مباراتي سموحة وبتروجت، وسبورتنج مع الاتحاد السكندري فسيتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام غدًا الخميس، بعدما فاز سموحة على بتروجت بنتيجة 3/1، وفاز الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 3/2.

وينتظر الزمالك في لقاء نصف النهائي، المتأهل من مواجهة سموحة وبتروجت، فيما ينتظر النادي الأهلي المتأهل من مواجهة سبورتنج مع الاتحاد السكندري.

وشهدت لقاءات الجولة الأولى من دور الثمانية فوز الأهلي على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0، فيما فاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3/1.

وحقق سبورتنج الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/2، كما فاز بتروجت على سموحة بنتيجة 3/0. يذكر أن مباريات دور الـ8 في الدوري للسيدات والرجال، تقام بنظام البلاي أوف 3.