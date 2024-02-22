شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تعطل البعثة فى أكرا.. واتصالات مع "كاف" لتأجيل مباراة ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي تعرض الطائرة التي تقل بعثة الفريق مساء اليوم إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا لظروف طارئة، أجبرتها على عدم استكمال الرحلة.

وهبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وباتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.