هجوم ناري من الحضري على العميد .. حسام حسن يضع قائمة منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قام حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، باختيار 12 لاعبا بعناية فائقة، حيث يتطلع إلى تعزيز القوة البشرية للمنتخب وضمان تمثيل قوي ومتوازن في المباريات القادمة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق النتائج الإيجابية وتعزيز مكانة المنتخب في المشهد الرياضي الدولي.

تم تحديد قائمة من 12 لاعبا من مختلف الأندية المصرية، حيث تم التركيز على القدرات الفنية والبدنية لكل لاعب بشكل فردي.

وتشمل القائمة الأسماء التالية:

أسامة فيصل من البنك الأهلي، وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد الشناوي من بيراميدز، ومحمد شحاتة ومحمد عواد وعبد الله السعيد من الزمالك، ومحمد بسام من سيراميكا، ومصطفى شوبير وحسين الشحات وياسر إبراهيم من الأهلي، بالإضافة إلى باهر المحمدي من المصري البورسعيدي.

حسام حسن لن يحل الأزمة

من ناحية أخرى ، علق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تولي حسام حسن مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا لروي فيتوريا.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة Ssc السعودية: «ما حدث لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا نكسة، ولكن لا أعرف من يجب أن يُحاسب عليها، سواء مدرب أو إدارة أو مسؤولين، أو لاعبين».

وعن رأيه في تولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر قال: «الكرة المصرية تحتاج إلى تغيير 180 درجة، وحسام حسن لن يحل الأزمة ولن يضيف شيئا وإن كنت أتمنى ذلك، ولكن المشكلة ليست عند حسام حسن».

وواصل حديثه: «الكرة المصرية تحتاج إلى أساس وبناء جديد مثل العمارة، وإحنا محتاجين نتأسس تاني ونبني من أول وجديد والكابتن حسام ليس المسؤول عن ذلك».

واختتم الحضري تصريحاته: «لو نجح حسام حسن فالحمد لله، وإن فشل لا تظلموه».