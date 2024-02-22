ليفربول يهزم لوتون برباعية ويعزز صدارته بالدوري الإنجليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - نجح ليفربول في تعزيز صدارته لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أداء لافت في الشوط الثاني.

وانتصر ليفربول على ضيفه لوتون تاون 4-1 يوم الأربعاء ضمن المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووجد ليفربول نفسه متأخراً بالنتيجة مع نهاية الشوط الأول بعدما فاجأه الإيرلندي أوغبيني مع الدقيقة الثانية عشرة.

وانتفض ليفربول مع بداية الشوط الثاني حين تمكن من التعديل والتقدم بالنتيجة خلال دقيقتين.

وسجّل الهولندي فان دايك هدف التعديل بصناعة من الأرجنتيني ماك أليستر (56) قبل أن يضيف الهولندي الآخر خاكبو هدف التقدم بصناعة من أليستر نفسه (58).

وأتى الدور على الكولومبي دياز كي يحسم المواجهة منطقياً بتسجيله الهدف الثالث (71) ومن ثم تبعه إليوت بإضافته الهدف الرابع (90).

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة مبتعداً بفارق أربع نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي مع مباراة أقل للأخير فيما توقف رصيد لوتون عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

(بي إن سبورت)