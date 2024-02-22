في غياب صلاح .. لوتون يتقدم على ليفربول في الشوط الأول من لقاء البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق لوتون على نظيره ليفربول بهدف من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب انفيلد لحساب الجولة ٢٦ للدوري الانجليزي.

جاء هدف الشوط الوحيد عبر اللاعب تشيدوزي أوجبيني عند الدقيقة 12 من عمر اللقاء عبر كرة رأسية.

ويخوض فريق ليفربول اللقاء في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 57 نقطة، متفوقا .

بينما يأتي لوتون تاون فى المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.



ويغيب الدولي محمد صلاح عن صفوف فريقه ليفربول بعد خروجه من القائمة النهائية للقاء.