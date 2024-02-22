اخبار الرياضه

في غياب صلاح .. لوتون يتقدم على ليفربول في الشوط الأول من لقاء البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق لوتون على نظيره بهدف من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب انفيلد لحساب الجولة ٢٦ للدوري الانجليزي.

جاء هدف الشوط الوحيد عبر اللاعب تشيدوزي أوجبيني عند الدقيقة 12 من عمر اللقاء عبر كرة رأسية.

ويخوض فريق ليفربول اللقاء في صدارة جدول ترتيب الممتاز، برصيد 57 نقطة، متفوقا .
بينما يأتي لوتون تاون فى المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.


ويغيب الدولي محمد صلاح عن صفوف فريقه ليفربول بعد خروجه من القائمة النهائية للقاء.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا