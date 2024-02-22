في غياب صلاح.. ليفربول يكتسح لوتون تاون ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

تمكن نادي ليفربول، من تحقيق فوزًا كبيرًا على ضيفه لوتون تانون، بنتيجة 4-1، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب النجم الدولي المصري محمد صلاح، عن مواجهة فريقه أمام لوتون تاون، بسبب الإصابة.

وكان الشوط الأول، قد انتهى بتقدم الضيوف عن طريق اللاعب تشيدوزي أوجبيني، في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني تعادل الهولندي فيرجيل فان دايك عند الدقيقة 56، وبعدها بدقيقتين فقط تقدم ليفربول عن طريق كودي جاكبو، قبل أن يسجل الكولومبي لويس دياز، ثالث أهداف الريدز عند الدقيقة 71، واختتم هارفي إليوت، رباعية ليفربول في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 60 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، فيما تجمد رصيد لوتون تاون، عند الدقيقة رقم 20 في المركز الثامن عشر.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كوانساه، برادلي.

خط الوسط: ريان جرافنبيريج، إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: دياز، جاكبو، إليوت.