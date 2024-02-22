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"ما حدث في أمم أفريقيا كارثة".. عصام الحضري يعلق على أداء المنتخب المصري في الكان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، ومدرب حراس مرمى منتخب سوريا الحالي، على الخروج المبكر للمنتخب المصري من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال عصام الحضري في تصريحات عبر قناة "SSC" : "خروج المنتخب المصري من بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار كان بمثابة النكسة، ولا أعلم حتى الآن، من سيحاسب على هذه النكسة؟".

وأضاف: "نتمنى نجاح حسام حسن، ولكنه لن يحل الأزمة، والكرة المصرية تحتاج لتغيير كبير خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "وفي حال عدم نجاح حسام حسن يجب الانظلمه، والكرة المصرية تحتاج للبناء من جديد".

وكان المنتخب المصري ودع بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الهزيمة من المنتخب الكونغولي بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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