"العامري فاروق وعطل في الطائرة".. آخر أخبار النادي الأهلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة متجهة إلى غانا، صباح اليوم الأربعاء، وتعطل إقلاع الطائرة لمدة ساعة بسبب عطل فني، كما قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الخطيب تخليد ذكرى العامري فاروق.

ونستعرض لكم آخر أخبار النادي الأهلي اليوم:

"تمثال في الجزيرة وحفل تأبين".. الأهلي يخلد ذكرى العامري فاروق

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تخليد ذكرى الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي، بإقامة تمثال له بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والچيم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"تفوق أحمر".. تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الغانية قبل مباراة ميدياما بدوري الأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هدوء وقراءة قرآن.. كيف استقبل نجوم الأهلي عطل طائرتهم المتجهة لغانا؟

تعرضت طائرة بعثة النادي الأهلي المتجهة إلى غانا لعطل فني تسبب في تأخير عملية الإقلاع لمدة ساعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

7 من مواليد 2003.. انتظام كهربا في تدريبات المستبعدين من قائمة الأهلي

انتظم المستبعدون من قائمة الأهلي المغادرة إلى غانا، في التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لمدة ساعة.. عطل فني مفاجئ يؤخر إقلاع بعثة النادي الأهلي إلى غانا

انتهت أزمة إقلاع بعثة النادي الأهلي، المتجهة إلى غانا، لخوض مباراة ميدياما الغاني، المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"ألف مبروك وبتحصل في أوروبا".. شوبير يعلق على استبعاد كهربا من رحلة الأهلي في غانا

علق الإعلامي أحمد شوبير، على استبعاد محمود كهربا لاعب فريق الأهلي، من السفر إلى غانا، بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بدون كهربا وموديست.. الأهلي يطير إلى غانا لمواجهة ميدياما

وصلت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي منذ قليل، لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى غانا لخوض مباراة ميدياما في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.