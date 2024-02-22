شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميدياما الغانى: الأهلي فاوضنا لضم جوناثان سواه.. وسنفوز عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال توني أوبين، رئيس نادي ميدياما الغاني، إن الأهلي يسعى لضم لاعبهم جوناثان سواه، موضحاً أن أحد مسئولي القلعة الحمراء تواصل معهم خلال الفترة الماضية.

وقال أوبين، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أحد مسئولي الأهلي اتصل بنا لإبداء الرغبة في التعاقد مع لاعبنا جوناثان سواه".

وأضاف: "لم يصلنا أي عرض رسمي من الأهلي لضم اللاعب، لكن كانت مجرد أحاديث"، مؤكداً أن فريقه سيسعى للانتصار خلال مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أوبين: "مواجهة الأهلي ستكون في غاية الصعوبة، وخسرنا المباراة الأولى ونعلم قوة الأهلي في القارة الأفريقية فهو النادي الأكثر نجاحا".

وأضاف: "لاعبونا ربما فقدوا التركيز خلال المباراة الأولى، لكننا انتصرنا بعد ذلك على شباب بلوزداد وهو فريق قوي ونتطلع للظهور بقوة ضد الأهلي".

وتابع: "لدينا الفرصة للتأهل حال انتصرنا على الأهلي وشباب بلوزداد، وكرة القدم مليئة بالمفاجئات، ومصممون على تحقيق الفوز على الأهلي".