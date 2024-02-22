اخبار الرياضه

وصول بعثة الأهلى لأحد الفنادق القريبة من مطار أكرا بعد واقعة الطائرة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الأهلى لأحد الفنادق القريبة من مطار أكرا بعد واقعة الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلى وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأحد الفنادق القريبة من مطار العاصمة الغانية أكرا، للمبيت فيها بعد تعرض الطائرة التي تقل بعثة الفريق إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث نشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء عبر منصة X، صورا من وصول بعثة الفريق للفندق استعدادا للمبيت فيه.

وهبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وباتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

GG5LzS4XsAAryLD
 

 

GG5LzS7WwAApvfU
 

 

GG5LzS8W4AAI60l
 

 

GG5LzS8XEAAJqus
 

 

GG5R_KbX0AEy70F
 

 

GG5R_KUXoAAnkmX
 

 

GG5R_KVWkAACSOe
 

 

GG5R_KXW0AAhwa2
 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements