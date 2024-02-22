شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عدم استكمال رحلة بعثة الأهلى إلى كوماسى وطلب تأجيل مباراة ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الطائرة التى تقل بعثة فريق الأهلى مساء الأربعاء إلى كوماسى، للقاء ميدياما الغانى بدورى أبطال أفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب فى عدم صلاحيتها للطيران فى الوقت الراهن، وعليه باتت بعثة الأهلى فى ورطة، حيث يبحث الجهاز الإدارى عن فندق للإقامة به الليلة، فى ظل عدم توافر طيران داخلى لاستكمال الرحلة إلى كوماسى، وفى ذات الوقت تقوم إدارة النادى باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. وفى ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلى من الوصول إلى كوماسى والمشاركة فى اللقاء.

ويترقب الأهلى قرارا من "كاف" بشأن تأجيل المباراة ومراعاة الظروف الاضطرارى التى تعرضت لها بعثة الفريق فى مطار أكرا وتأخر وصوله إلى مدينة كوماسى التى تستضيف المباراة مساء الجمعة.

وحرص السفير أيمن الدسوقى يوسف، سفير مصر فى دولة غانا، على التواجد فى مطار أكرا لتسهيل خروج بعثة الفريق الأول للكرة بالنادى، بعد الظروف الطارئة التى تعرضت لها الطائرة التى أقلعت بالبعثة من القاهرة فى مطار أكرا وعدم قدرتها على الطيران.

وحرص السفير المصرى فى غانا، رفقة الدكتور مهند مجدى، على تسهيل خروج البعثة وتذليل أى صعاب، ومساعدة الجهاز الإدارى فى إنهاء كافة الإجراءات الإدارية، للخروج من مطار أكرا والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من المطار للمبيت.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، برئاسة الدكتور مهند مجدى، عضو مجلس الإدارة، إلى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا للمبيت، بعد الظروف الطارئة التى تعرضت لها الطائرة.

واطمأن الدكتور مهند مجدى، وخالد بيبو مدير الكرة، على إجراءات تسكين اللاعبين والجهاز الفنى وجميع أفراد البعثة فور الوصول إلى الفندق.