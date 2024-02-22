شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد اليوم لمواجهة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة الجونة على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دورى Nile.

وخسر الإسماعيلي من فريق القزازين بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ومنح إيهاب جلال فرصة المشاركة للاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء الزمالك، والذى انتهى بالتعادل السلبى لحساب الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة المحلية.

ويبدأ إيهاب جلال اليوم في وضع التدريبات اللازمة لمواجهة الجونة، وتحفيظ اللاعبين خطة المباراة المقبلة ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي بدأها الفريق بالفوز على سيراميكا ثم التعادل مع الزمالك.

من جانب آخر يكثف الجهاز الطبي للإسماعيلى بقيادة هشام مصطفى، عمليات التأهيل من أجل تجهيز المصابين بشكل أسرع ليكونوا متاحين أمام الجهاز الفني للاستعانة به في مباراة الجونة المقبلة.

ويؤدى الحارس محمد فوزى ومحمد مخلوف فترة التأهيل الأخيرة قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، فيما يواصل أحمد الشيخ صفقة الفريق الجديدة القادمة من الاتحاد السكندرى برنامجه التأهيلى من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في المباريات والظهور الأول بقميص الدراويش.

فيما يواصل مروان حمدى برنامجه التأهيلى بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب الإسماعيلي إصابته بمزق فى وتر العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن الدراويش لمدة شهر، ووضع طبيب الفريق برنامجا تأهيليا للاعب حتي يعود للانتظام فى التدريبات.