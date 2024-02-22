شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى ومؤمن زكريا أبرز الحاضرين فى فرح شقيقة كهربا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل زفاف شقيقة محمود كهربا، لاعب الأهلي، حضور عدد من نجوم الرياضة وزملائه في الفريق الأحمر المستبعدين من رحلة السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني.

وشهد حفل زفاف شقيقة محمود كهربا حضور كلا من محمد الشناوي قائد الأهلي ومروان عطية وأحمد عبد القادر وعمر كمال ومحمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح.

كما حضر كلا من طارق قنديل ومحمد سراج الدين، عضوي مجلس إدارة النادي الأهلي، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ومؤمن زكريا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، ومحمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، وأيمن أشرف لاعب الأهلي السابق ومحمود جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاسماعيلي وغيرهم من النجوم، وأحيى الحفل الفنانين عمر كمال ومحمود الليثي ومروان حمدي لاعب بيراميدز.