عضو الإسماعيلي : بعض قطاعات الناشئين في مصر بها تزوير في الأعمار

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، عن تلاعبات قطاعات الناشئين في مصر ، وكواليس اختيار إيهاب جلال لتدريب الدراويش.

وقال عضو الإسماعيلي في تصريحاته ..

محمود جابر وأشرف خضر يبذلان مجهودا كبيرا في تطوير قطاع الناشئين بالإسماعيلي

- هناك تزوير في سن اللاعبين بعدد من قطاعات الناشئين بمختلف الأندية.

- علي أبو جريشة هو من اختار إيهاب جلال مدربا للإسماعيلي، وكان بإمكاننا حل أزمة القيد مبكرا لكننا فضلنا دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة أولا بجرأة من إيهاب جلال الذي رفض معنا فتح القيد إلا بعد حل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة