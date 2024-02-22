"أبطال آسيا والدوري الأوروبي".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الخميس، إقامة العديد من المباريات القوية في مختلف المنافسات حول العالم.

وتنطلق اليوم عدد من المباريات أبرزها مباريات في الدوري الأوروبي، وكذلك مباريات دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء جدول مباريات اليوم في مختلف المسابقات كالتالي:

الدوري الإيطالي:

تورينو ضد لاتسيو.. الساعة 9.45 مساءً.. قناة "Starz play".

الدوري الأوروبي:

روما ضد فينورد.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 2".

أوليمبيك مارسيليا ضد شاختار.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

سبارتا براج ضد جالاتا سراي.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

سبورتنج لشبونة ضد يانج بويز.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 6".

تولوز ضد بنفيكا.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

كارباج أجدام ضد سبورتنج براجا.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

ستاد رين ضد ميلان.. 9.45 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

فرايبورج ضد لانس.. 9.45 مساءً.. "بي إن سبورتس".

دوري المؤتمر الأوروبي:

فرانكفورت ضد سان جيلوز.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

فرانكفاروزي ضد أوليمبياكوس.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

ليجا وارسو ضد مولده.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس".

سلوفان براتيسلافا ضد شتورم جراتيس.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس"

لودوجورتس لزجراد ضد سيرفينتي.. 9.45 مساءً.. "بيإن سبورتس".

بودو جليمت ضد أياكس.. 9.45 مساءً.. "بي إن سبورتس".

دينامو زغرب ضد ريال بيتيس.. 9.45 مساءً.. "بي إن سبورتس".

دوري أبطال آسيا:

الاتحاد ضد نافباخور.. 6 مساءً.. " bein sports AFC".

الهلال ضد سبهان أصفهان.. 8 مساءً.. " bein sports AFC".