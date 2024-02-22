شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات كأس العالم لسلاح الشيش بإستاد القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس ، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بإستاد القاهرة والتى تستمر حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري ، وستشهد البطولة مشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

وتحظى البطولة باهتمام العديد من الدول خاصة وأنها أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في مدينة باريس الصيف المقبل.

يذكر أن مصر قد نجحت في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش العام الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة وحظت وقتها على إشادات واسعة من جانب الوفود التي شاركت بالبطولة.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني إلى تنظيم بطولة عالمية يشيد بها جميع المشاركين كالمعتاد خاصةً أن مصر أصبح لديها خبرات تنظيمية عالمية.