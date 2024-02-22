شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة لتجهيز مصابى الإسماعيلى قبل مواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الطبي للإسماعيلى بقيادة هشام مصطفى، عمليات التأهيل من أجل تجهيز المصابين بشكل أسرع ليكونوا متاحين أمام الجهاز الفني للاستعانة به في مباراة الجونة المقبلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق الجونة يوم الاثنين المقبل، على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دورى Nile.

ويؤدى الحارس محمد فوزى ومحمد مخلوف فترة التأهيل الأخيرة قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، فيما يواصل أحمد الشيخ صفقة الفريق الجديدة القادمة من الاتحاد السكندرى برنامجه التأهيلى من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في المباريات والظهور الأول بقميص الدراويش.

فيما يواصل مروان حمدى برنامجه التأهيلى بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب الإسماعيلي إصابته بمزق فى وتر العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن الدراويش لمدة شهر، ووضع طبيب الفريق برنامجا تأهيليا للاعب حتي يعود للانتظام فى التدريبات.

على جانب آخر، استقر مسئولو الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، ضرورة التحرك سريعًا وتكليف المهندس محمد الشافعي مسئول صيانة الملاعب بالنادي وضع خطه إحلال وتجديد أرضية إستاد الإسماعيلية لاستقبال اللقاءات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز عليها.

وأعلن المهندس محمد الشافعي، مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية، أنه سيتم إغلاق الملعب الرئيسي لمدة 4 أيام مع تغطيته بالمشمع البلاستيكي من أجل استعادة بريقه مجددًا، بالإضافة إلى إعادة تسميد الملعب من جديد خلال فترة الإغلاق، لاسيما أن أرض الملعب تعاني من إجهاد شديد، وظهر ذلك جليًا في مواجهة الزمالك الأخيرة.

وأوضح مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية، أن انخفاض درجة الحرارة خلال الفترة الأخيرة أثر بشكل سلبي على أرض الملعب، وبعد انتهاء فترة الإغلاق سيظهر الملعب بمظهره المعتاد والمشرف للكرة المصرية، وسيتم تغيير أرض الملعب بشكل كامل خلال فترة التوقف المقبلة.