جدول مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخميس، الموافق 22 فبراير 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف الدوريات المحلية والعالمية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم، يتخلله مواجهات بدوري أبطال آسيا، والدوري الأوروبي، ودور المؤتمر الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

لاتسيو أمام تورينو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 09:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

اتحاد جدة أمام نافباخور، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC HD".

الهلال أمام سباهان أصفهان، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC HD".

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

ميلان أمام رين، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

كارباج اغدام ضد سبورتنج براجا، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

بنفيكا أمام تولوز في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

لانس ضد فرايبورج، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

مارسيليا ضد شاختار دونتستك، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

روما أمام فينورد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

سبارتا براج ضد جالطة سراي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

سبورتينج لشبونة أمام يونج بويز، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 9".

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

سيرفيت أمام لودوجوريتس، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 9.

أياكس أمستردام أمام بودو ، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra 1.

ريال بيتس ضد دينامو زغرب، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 1.

أولمبياكوس ضد فرينكفاروزي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra 1.

سانت جيلواز ضد اينتراخت فرانكفورت، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 9.

شتوم جراتس أمام سلوفان براتيسلافا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra3.

مولده ضد ليجيا وارسو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra2.