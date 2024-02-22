"متابعة مكثفة".. أول تحرك من وزير الرياضة بشأن أزمة الأهلي في غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إجراء اتصالات مكثفة للاطمئنان على سلامة بعثة النادي الأهلي، بعد تعرض الطائرة التي تنقل الفريق إلى كوماسي، قبل مواجهة ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لعطل مفاجئ.

ووفقا للمركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة، تحدث أشرف صبحي هاتفيا مع مهند مجدي، رئيس بعثة الأهلي، واطمأن خلالها على سلامة أفراد البعثة، مؤكداً على اهتمامه ومتابعته المستمرة، لحين حل الأزمة.

وأوضح الوزير خلال اتصاله مع رئيس بعثة الأهلي، أنه يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه البعثة، مؤكداً على تقديم كل الدعم والمساندة للبعثة بالكامل.

كما تواصل وزير الرياضة، مع سفير مصر في غانا، أيمن الدسوقي يوسف، للتأكد من إنهاء كافة الإجراءات الإدارية لتسهيل مغادرة البعثة إلى كوماسي بعد حل أزمة عطل الطائرة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تعرض لأزمة مفاجئ أمس بعد هبوط الطائرة التي تنقله إلى كوماسي، في مطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيداً للإقلاع، اصطدمت بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران، مما أجبر البعثة على المبيت في أكرا.

وطالب النادي الأهلي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي، تأجيل المباراة المقرر لها غدا مع ميدياما في دوري أبطال أفريقيا 24 ساعة، نظرا للظروف الصعبة التي تعرضت لها البعثة.

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