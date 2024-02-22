"الأمور صعبة جدا".. شوبير يكشف رد كاف على طلب تأجيل مباراة الأهلي بعد أزمة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الأحداث مع بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، في غانا، بعد الأزمة التي حدثت أمس الأربعاء، وعدم قدرة الأحمر على استكمال الرحلة لكوماسي استعدادًا لمواجهة ميدياما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "ظروف صعبة عاشها النادي الأهلي أمس، بعد حادث الطائرة، واصطدام المعدة المخصصة من الطائرة لتحريكها، وتواجد اللاعبين بعدد ساعات طويلة داخل مطار أكرا".

أكمل: "المسافة بين أكرا وكوماسي بريًا 7 ساعات وهو أمر صعب حال التنقل بهذه الطريقة، وأدى ذلك لعدم استكمال الرحلة مساء أمس، وأن كان هناك محاولات أيضا للتحرك بطيران داخلي، ولكن الموضوع مكنش سهل خالص".

أضاف: "كان هناك حالة من الغضب الشديد للاعبين، خاصة وأن رحلة الطيران كانت شاقة جدًا لمدة 6 ساعات، وقام الجهاز الإداري بحجز إقامة للاعبين في أحد الفنادق بصعوبة بالغة، في أكرا".

أوضح: "الأهلي تحرك سريعا مع الاتحاد الأفريقي لتأجيل المباراة، وتحديدا باتصال هاتفي مع أحمد سالم مدير إدارة المسابقات، وتم الرد فورا حيث طلب تقرير كامل عن حالة الطائرة، من أجل حسم الأمور".

وأردف: "هناك أمثلة كثيرة حدثت من قبل، تسببت في تأجيل مباريات مثل هذه الحالة، يعني في شهر 9 الماضي قام الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة شباب بلوزداد الجزائري مع بطل سيراليون بسبب تأخر وصول الأخير للجزائر ومواجهته ظروف صعبة في دخول البلاد".

وأتم تصريحاته: "الموضوع صعب للنادي الأهلي، الفريق لم يخض مرانا منذ الأمس، ولابد وأن يخوض تدريباته اليوم، وهناك حالة من الإجهاد الشديدة لدى اللاعبين، ولابد من تأجيل المباراة".

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