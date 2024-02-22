8 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة أبو سليم في الكونفيدرالية الإفريقية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة فريق أبو سليم الليبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويغيب عن نادي الزمالك عدد كبير من اللاعبين في مباراة أبو سليم الليبي وهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر بسبب عدم القيد الإفريقي لسابق مشاركتهما في مباريات البطولة الأفريقية مع أنديتهم السابقة، كما يغيب ابراهيما نداى للإصابة في العضلة الضامة، ويغيب محمود الونش ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، كما يغيب أحمد فتوح وزياد كمال للإصابة في العضلة الخلفية، كما يغيب محمد عواد لإصابته في العضلة الضامة.

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ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر عصر اليوم، في إطار رغبة الجهاز الفني للسفر مبكرًا من أجل التحضير والاستعداد جيدًا للمباراة.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية مع فريق ساجراد الأنجولي.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مجموعته ببطولة الكونفيدرالية، وذلك برصيد عشر نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.