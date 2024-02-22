شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحل أزمة تعطل الطائرة فى أكرا والبعثة تتحرك إلى كوماسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعثة النادى الأهلى فى حل أزمة تعطل طائرة الفريق الأحمر فى مطار أكرا بغانا، مساء أمس الأربعاء، وهو ما اضطرها إلى الإقامة بأحد فنادق العاصمة قبل حل أزمة سفر البعثة من أكر إلى كوماسى.

وبدأت بعثة الأهلى فى التحرك إلى مطار أكرا استعدادا لاستقلال الطائرة التى ستنقله إلى مدينة كوماسى التى تستضيف مباراته ضد ميدياما الغانى غدا الجمعة فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونجح المسئولون في توفير رحلة طيران داخلية لنقل بعثة الأهلي من أكرا إلى كوماسي وحل مشكلة تأخر وصول البعثة الحمراء إلى مدينة كوماسي.

وتعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وبناء عليه باتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث بحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.



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