شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤدى مرانا وحيدا فى غانا عصر اليوم استعدادا لمواجهة ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه فى الرابعة عصر اليوم بتوقيت غانا السادسة بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمباراة ميدياما فى إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو داخل فندق الإقامة؛ للحديث عن كل الأمور الفنية الخاصة بمواجهة ميدياما.

وكانت بعثة الأهلى قد أقامت ليلة أمس فى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا؛ بسبب الظروف الطارئة التى تعرضت لها الطائرة التى أقلعت بالبعثة من مطار القاهرة وعدم قدرتها على الطيران.

ويتصدر الأهلى قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني.