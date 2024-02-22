شكرا لقرائتكم خبر عن مهند مجدى يطمئن على ترتيبات سفر الأهلى من أكرا إلى كوماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، رئيس بعثة الفريق فى غانا، على متابعة كل الترتيبات الإدارية الخاصة لرحلة الفريق من مطار أكرا إلى مطار كوماسى، والاطمئنان على عدم وجود أى عقبات فى طريق البعثة بالتنسيق مع السفير أيمن الدسوقى، سفير مصر فى غانا، الذى رافق البعثة منذ وصولها إلى مطار أكرا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

واطمأن رئيس بعثة الأهلى فى غانا خلال جلسته مع خالد بيبو، مدير الكرة على جميع أفراد البعثة، مؤكدا بذل أقصى جهد ممكن لتسهيل مهمتهم فى غانا، وتوفير كل الأجواء التى تساعد الفريق فى مباراة ميدياما فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

كما حرص مهند مجدى على الحديث مع مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، وأفراد الجهاز المعاون له بعد الظروف الطارئة التى تعرضت لها الطائرة التى أقلعت بالبعثة من مطار القاهرة، وعدم قدرتها على الطيران من مطار أكرا والمبيت بأحد الفنادق القريبة من المطار.