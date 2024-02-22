شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه غرامة إدلاء لاعبى الإسماعيلى بتصريحات تليفزيونية دون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على أى لاعب يدلى بأى تصريحات تليفزيونية دون إذن مسبق من الجهاز، من أجل المحافظة على استقرار الفريق في الفترة المقبلة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بغلق صفحة مباراة الزمالك وسيراميكا والتركيز على مواجهة الجونة وعدم الإفراط في الحديث عن المباراتين في وسائل الإعلام، وحذر من فرض عقوبات قاسية على المخالفين لقراره.

وظهر أكثر من لاعب في الإسماعيلى على القنوات الفضائية عقب مباراتى سيراميكا والزمالك في بطولة دورى nile، لذلك اتخذ إيهاب جلال هذا القرار لمنع تكرار مثل هذه الأمور في الفترة المقبلة من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق الجونة يوم الاثنين المقبل، على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دورى Nile.

ويؤدى الحارس محمد فوزى ومحمد مخلوف فترة التأهيل الأخيرة قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، فيما يواصل أحمد الشيخ صفقة الفريق الجديدة القادمة من الاتحاد السكندرى برنامجه التأهيلى من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في المباريات والظهور الأول بقميص الدراويش.

فيما يواصل مروان حمدى برنامجه التأهيلى بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب الإسماعيلي إصابته بمزق فى وتر العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن الدراويش لمدة شهر، ووضع طبيب الفريق برنامجا تأهيليا للاعب حتي يعود للانتظام فى التدريبات.