شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن ملعب تدريب فى أكرا بعد أزمة تعطل الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو بعثة النادى الأهلى فى مدينة أكرا الغانية عن ملعب تدريب قريب من فندق الإقامة بالمدينة، قبل السفر إلى مدينة كوماسى، استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغانى، والمقرر إقامتها غدا الجمعة فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتعرضت الطائرة التى نقلت بعثة الأهلى من القاهرة إلى غانا لظروف طائرة بعدما ارتطمت بالمعدة التى كانت مسئولة عن تزويدها بالوقود، وتسبب في صعوبة صلاحيتها للطيران.

ويرغب الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر فى توفير ملعب تدريب لخوض مران اليوم، لاسيما أن الفريق لم يتدرب أمس الأربعاء بسبب السفر صباح الأمس قبل أن تتعطل الطائرة وتضطر البعثة للإقامة بأحد الفنادق القريبة من مطار أكرا.

وتعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، ما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وبناء عليه باتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث بحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.