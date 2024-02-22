شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض تدريبين على استاد مازيمبى استعدادا للمباراة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نادى بيراميدز أول تدريباته اليوم فى مدينة لوبومباشى بالكونغو استعدادا لخوض مباراة مازيمبى فى إطار لقاءات دورى أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبى فى الثالثة من ظهر السبت على استاد مازيمبى بمدينة لوبومباشى فى خامس جولات دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق أول تدريباته فى الثالثة عصر اليوم على استاد مازيمبى، والذى يستضيف اللقاء، حيث من المقرر أن يخوض الفريق تدريبين على ملعب المباراة طبقا للائحة التى تمنح الضيف فرصة التدريب مرتين على ملعب اللقاء إذا كان من النجيل الصناعي وهو ما ينطبق على ملعب مازيمبى.

ووصلت بعثة بيراميدز مساء الأمس إلى لوبومباشى على متن رحلة طيران خاصة استغرقت 7 ساعات ونصف، بعدما خاض تدريبا صباحيا فى ملعب الدفاع الجوى قبيل السفر مباشرة.