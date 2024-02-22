شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتأهلون للدور التمهيدى الثانى ببطولة ويندى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 6 لاعبين مصريين وهم، فيروز أبو الخير، يوسف إبراهيم، ملك خفاجي، زينة ميكيوي، عمر مسعد، وسنا إبراهيم، إلى الدور التمهيدى الثانى ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 21 إلى 28 فبراير الجارى، بمجموع جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال والسيدات.

وجاءت نتائج المصريين فى الدور التمهيدى الأول كالتالى..

هزيمة كريم الحمامي أمام جريج لوبان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-9, 9-11, 12-10.

فوز يوسف إبراهيم على يحيى النوساني بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-8, 12-14, 14-12.

فوز ملك خفاجي على أيفا أزمان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 9-11, 8-11, 12-10, 11-5.

هزيمة هنا معتز أمام هولي نوتون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 14-12, 9-11, 11-4.

هزيمة سلمى الطيب أمام إيميلي وايت لوك بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-5, 11-8.

هزيمة نور أبو المكارم أمام لوسي تورمل بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-9, 8-11, 11-6, 11-3.

فوز فيروز أبو الخير على إيرونا فيرالد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-9.

فوز زينة ميكيوي على إيميليا سويني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط:11-6, 11-7, 11-5.

هزيمة كنزي أيمن أمام اليابانية ساتومي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-8.

فوز عمر مسعد على تسز كوان لو بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 6-11, 11-6, 11-5.

هزيمة هنا رمضان أمام تسز وينج تونج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-9, 11-6, 11-5.

فوز سنا إبراهيم على ميلي توملينسون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط:11-4, 11-4, 11-5.

هزيمة جنا شيحا أمام تيسني مورفي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-4, 11-6.