شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ديانج وموقفه من الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المالي أليو ديانج، لاعب الفريق خضع لفحوصات طبية، وتم عرضها على خبراء داخل وخارج مصر لحسم موقفه بعد شكوى اللاعب من آلام في الركبة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الاتجاه الأقرب إلى الآن في حالة ديانج هو عمل جراحة منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية واتخاذ القرار النهائي.

وقال جاب الله إن ديانج اشتكى من آلام في الجزء الداخلي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار، وأن الشكوى تكررت أكثر من مرة خلال تواجده مع منتخب بلاده.

وشدد أحمد جاب الله على أنه تعامل مع شكوى ديانج بجدية شديدة من خلال إجراء فحوصات طبية له؛ للتعرف على سبب الشكوى وتحديد العلاج المناسب له.