شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف مكافأة مباراتى سيراميكا والزمالك قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الإسماعيلى ، صرف مكافأة الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك للاعبين من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الجونة المقرر لها الرابعة عصر الاثنين المقبل.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى لتحفيز اللاعبين وتوفير كل الأمور المادية من أجل مواصلة النتائج الرائعة والتقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الهبوط حتى لا يعانى الفريق مثلما حدث في المواسم الماضية.

من جانبه، يواصل أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلى الجديد، الغياب عن مباريات الدراويش منذ الانتقال إلي صفوفه في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الاتحاد السكندرى بسبب عدم الجاهزية.

ويخوض أحمد الشيخ برنامجا بدنيا من أجل استعادة مستواه البدني، ليتأكد غيابه عن مواجهة الجونة المقبلة في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دورى Nile.

ويكثف أحمد الشيخ من برنامجه البدنى من أجل التجهيز على أمل اللحاق بمباراة الإسماعيلى مع بلدية المحلة المقرر لها 7 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دورى Nile.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق الجونة يوم الاثنين المقبل، على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دورى Nile.