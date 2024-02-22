شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال الصيانة لاستاد الإسماعيلية لتجهيزه لاستقبال مواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمال الصيانة أعمالهم في استاد الإسماعيلية من أجل تجهيزه لاستقبال مباراة الإسماعيلى مع بلدية المحلة المقرر لها 7 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دورى nile.

وأعلن المهندس محمد الشافعي، مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية، أنه سيتم إغلاق الملعب الرئيسي لمدة 4 أيام مع تغطيته بالمشمع البلاستيكي من أجل استعادة بريقه مجددًا.



صيانة استاد الإسماعيلية

وأوضح "الشافعى"، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى، أنه سيتم إعادة تسميد الملعب من جديد خلال فترة الإغلاق، لاسيما أن أرض الملعب تعاني من إجهاد شديد، وظهر ذلك جليًا في مواجهة الزمالك الأخيرة.

وتابع: انخفاض درجة الحرارة خلال الفترة الأخيرة أثر بشكل سلبي على أرض الملعب، وبعد انتهاء فترة الإغلاق سيظهر الملعب بمظهره المعتاد والمشرف للكرة المصرية، وأنه سيتم تغيير أرض الملعب بشكل كامل خلال فترة التوقف المقبلة.



استاد الإسماعيلية

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق الجونة يوم الاثنين المقبل، على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دورى Nile.