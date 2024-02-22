وزير الرياضة يُتابع مستجدات الأوضاع لبعثة الأهلي بعد التجهيز لتحرك البعثة من مطار أكرا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، متابعته لمستجدات الأوضاع لبعثة النادي الأهلي، بعد وصول البعثة للتحرك من مطار أكرا، بعد تعرض طائرة الفريق بالأمس لحادث بعد هبوطها إلى مطار أكرا للتزود بالوقود.

ويتابع وزير الشباب والرياضة مع بعثة النادي الأهلي، الأوضاع أولًا بأول والاطمئنان علي البعثة، ومتابعة تحركات مجلس إدارة النادي الأهلي نحو تأجيل المباراة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نظرا لتلك الظروف الطارئة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للسفير أيمن الدسوقى يوسف، سفير مصر فى دولة غانا، على سرعة تعامله مع الحادث، وتوفير كافة الإمكانات لدعم بعثة النادي الأهلي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الخارجية المصرية مع كافة البعثات في مختلف دول العالم.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أجرى اتصالات مكثفة للاطمئنان على سلامة بعثة النادي الأهلي، بعد تعرض الطائرة التي تقل البعثة إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة.

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالات هاتفية مع الدكتور مهند مجدى، رئيس بعثة النادي الأهلي، اطمأن خلالها على سلامة أفراد البعثة، مؤكدًا اهتمامه ومتابعته المستمرة، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه البعثة، مؤكدًا تقديم كل الدعم والمساندة لبعثة الأهلي.

كما تواصل الدكتور أشرف صبحي مع السفير أيمن الدسوقى يوسف، سفير مصر فى دولة غانا، للتأكد من انهاء كافة الإجراءات الإدارية لتسهيل خروج بعثة الفريق الأول للكرة بالنادى الأهلي، من مطار أكرا والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من المطار للمبيت.

وأشار "صبحي" إلى أن وزارة الشباب والرياضة لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم والمساندة لبعثة الأهلي خلال تواجدها في غانا، وأنها على تواصل دائم مع مسؤولي النادي للاطمئنان على سير الأمور.



يُذكر أن الطائرة التي تقل بعثة النادي الأهلي قد هبطت إلى مطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة للمخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيداً للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران، مما دفع الجهاز الإداري للبحث عن فندق للإقامة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي.

وكانت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا قد تعرضت لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود.

وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن، وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.