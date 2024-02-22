12 لاعبًا في قائمة منتخب مصر لكرة السلة في تصفيات بطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري للرجال لكرة السلة بقيادة هنريك رودل عن قائمة المنتخب المشاركة في البطولة المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 “الأفرو باسكت“ المقرر إقامتها في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا وهم: “أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجيزاوي ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر“.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع: “كوت ديفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر“.

وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتصفيات كأس العالم 2025.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة كالتالي:-

- منتخب مصر يواجه نظيره إفريقيا الوسطى يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب مدغشقر يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

- منتخب مصر في مواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.