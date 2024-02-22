شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز ..مواعيد وملاعب الجولة الـ14 من دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي و بيراميدز التي كان مقرراً لها 28 فبراير الجارى، بسبب ارتباطات الفريقين الأفريقية، حيث يلاقى الفريق الأحمر يوم 1 مارس نظيره يانج أفريكانز، فيما يواجه بيراميدز مازيمبي يوم 2 مارس.

وأعلنت لجنة المسابقات عن تعديلات لمواعيد وملاعب بعض مباريات الجولة الـ 14 من بطولة دوري nile والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري.

وجاءت مباريات الجولة الـ 14 التي شهدت تأجيل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز كالتالي:

الجمعة 23 فبراير:

بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا - ستاد غزل المحلة – 7 مساءً

الأحد 25 فبراير:

فاركو ضد طلائع الجيش – ستاد حرس الحدود – 4 عصرًا

الاتحاد ضد البنك الأهلي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً

الإثنين 26 فبراير:

الجونة ضد الإسماعيلي – ستاد الجونة – 4 عصرًا

زد إف سي ضد إنبي – ستاد القاهرة – 4 عصرًاالمقاولون العرب ضد المصري - ستاد الجيش ببرج العرب - 7 مساءً

الخميس 29 فبراير:

الزمالك ضد الداخلية – ستاد القاهرة – 7 مساءً

سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً.