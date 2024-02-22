شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون لإنشاء ملاعب ترتان وإقامة نشاط ألعاب القوى بالمقاولون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون بين نادى المقاولون العرب، والاتحاد المصري لألعاب القوي، استضاف النادي الدكتور سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، لمناقشة والاتفاق على إقامة ملاعب ترتان حول ملعب كرة القدم بالاستاد، ليشمل جميع أنشطة ألعاب الميدان والمضمار.

وتم عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد، بحضور كل من جلال فراج المدير التنفيذي للنادى، وعلى العسال المشرف العام، والمهندس محمد عبدالسميع مدير الإدارة الهندسية، والدكتور خالد حسب الله مدير النشاط الرياضي بالنادي، وذلك لوضع الخطوط العريضة نحو إنشاء الملاعب وتكوين فرق، مع استضافة بطولات الإتحاد داخل النادي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي المصري يوم الاثنين المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في اللقاء الماضي أمام مودرن فيوتشر بهدفين لمثلهما في لقاء الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.