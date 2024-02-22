شكرا لقرائتكم خبر عن سارة حسنى وملك حمزة تتأهلان للأدوار الإقصائية بكأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت سارة عمرو حسني وملك حمزة لاعبتا منتخب مصر لسلاح الشيش، في التأهل لدور الـ128 التمهيدي ببطولة كأس العالم المقامة في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بداية من اليوم وتستمر حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وتمكنت سارة من الفوز في ثلاث مباريات من أصل 6 مواجهات في دور المجموعات، فيما فازت ملك حمزة في مباراتين من أصل 5 لقاءات لتتأهل كل منهما إلى الدور الثاني.

ومن المنتظر أن تواجه سارة حسني بطلة اليابان "يوزوها تاكياما" فيما ستواجه ملك حمزة لاعبة منتخب رومانيا "إيميليا كوربو" بعد قليل في دور الـ128.

وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني إلى تنظيم بطولة عالمية يشيد بها جميع المشاركين كالمعتاد خاصةً أن مصر أصبح لديها خبرات تنظيمية عالمية.