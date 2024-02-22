شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي لمواجهة ميدياما الغاني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مطار كوماسي استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة الأهلي، مطار أكرا في غانا متوجهة إلى مطار كوماسي؛ استعدادا لخوض مباراة ميدياما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

وحرص الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق في غانا، على متابعة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة لرحلة الفريق من مطار أكرا إلى مطار كوماسي، والاطمئنان على عدم وجود أي عقبات في طريق البعثة بالتنسيق مع السفير أيمن الدسوقي، سفير مصر في غانا، الذي رافق البعثة منذ وصولها إلى مطار أكرا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

واطمأن رئيس بعثة الأهلي في غانا خلال جلسته مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة على جميع أفراد البعثة، مؤكدا على بذل أقصى جهد ممكن لتسهيل مهمتهم في غانا وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق في مباراة ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما حرص مهند مجدي على الحديث مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وأفراد الجهاز المعاون له بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة التي أقلعت بالبعثة من مطار القاهرة، وعدم قدرتها على الطيران من مطار أكرا والمبيت بأحد الفنادق القريبة من المطار.



ابو الخير مع اطفال من غانا



امام ووسام



مهند مجدي



وسام وكريم



ياسر وعبد المنعم



ابو علي ورضا



الاهلي من المطار



امام ورئيس بعثة الاهلي



بيبو



كولر وجهازه مع رئيس البعثة



لاعبي الاهلي