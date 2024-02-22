شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يصل جوهانسبرج لمواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى مطار جوهانسبرج بجنوب افريقيا استعدادًا لمواجهة فريق سوبر سبورت بالكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت بعثة فريق مودرن فيوتشر 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق

خط الدفاع: خالد رضا، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي، طارق طه

خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، احمد خالد كباكا، عبد الله محمد، محمد فاروق، هشام عادل، محمد محمود، علي زعزع، عمر وائل

خط الهجوم: محمد زعلوك، علي ياسر، أحمد عاطف