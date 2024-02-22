شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل فندق الإقامة في كوماسي استعدادا لمباراة ميدياما الغانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى فندق الإقامة بمدينة كوماسي الغانية استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار كوماسي استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

وحرص الدكتور مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، رئيس بعثة الفريق فى غانا، على متابعة كل الترتيبات الإدارية الخاصة لرحلة الفريق من مطار أكرا إلى مطار كوماسى، والاطمئنان على عدم وجود أى عقبات فى طريق البعثة بالتنسيق مع السفير أيمن الدسوقى، سفير مصر فى غانا، الذى رافق البعثة منذ وصولها إلى مطار أكرا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

كما حرص مهند مجدى على الحديث مع مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، وأفراد الجهاز المعاون له بعد الظروف الطارئة التى تعرضت لها الطائرة التى أقلعت بالبعثة من مطار القاهرة، وعدم قدرتها على الطيران من مطار أكرا والمبيت بأحد الفنادق القريبة من المطار.



الاهلي



الاهلي



الاهلي