شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين بطعم الممتاز.. المحلة والقناة فى مقدمتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الصعود فى دورى المحترفين، 3 مواجهات بطعم الدورى الممتاز، عندما يلتقى بتروجت مع طنطا، وغزل المحلة مع القناة وأخيرا وادى دجلة مع السكة الحديد.

وتشهد مباريات دورى المحترفين حاليا ندية كبيرة وإثارة بهدف حصد بطاقتى الصعود المباشر للدورى الممتاز، فيما يدخل صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز.

بتروجت ضد طنطا

يستضيف فريق بتروجت متصدر ترتيب دورى المحترفين برصيد 47 نقطة، فريق طنطا صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة، في مباراة يأمل فيها سيد عيد مدرب بتروجت في العودة لسكة الانتصارات والاقتراب خطوة كبيرة من أول بطاقات التأهل للدورى الممتاز، بينما يسعى عمرو أنور المدير الفني لطنطا لتحقيق المفاجأة والعودة بالنقاط الثلاثة ومواصلة التقدم في جدول الترتيب.

وادى دجلة ضد السكة الحديد

يستقبل فريق وادى دجلة صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة، فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس برصيد 35 نقطة، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث يسعى توليتش لإعادة الفريق لطريق الانتصارات من أجل الحفاظ على الوصافة التي تضمن الصعود المباشر، فيما يأمل أمير عزمى مجاهد في تصحيح مسار السكة والاقتراب من أحد المراكز المؤهلة للممتاز.

غزل المحلة ضد القناة

يلتقى فريق غزل المحلة القابع في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، مع فريق القناة صاحب المركز العاشر والأخير برصيد 28 نقطة، في مباراة قد تكون سهلة لأبناء المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، فيما يتمسك أحمد العجوز مدرب القناة بالأمل الأخير في استعادة التوازن والعودة بنقاط المباراة.