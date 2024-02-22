شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يرد بالأرقام: 5 شهور توقف للدوري بسبب المنتخب والأهلي وبطولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات أن كثرة التوقفات للدوري تعود بسبب الإرتباطات الدولية الخاصة بالمنتخب و الفرق المشاركة فى المسابقة.

أكد عامر حسين أن هناك من ينتقد الدوري واتحاد الكرة ورابطة الأندية بدون معلومة، و أنه بالأرقام فترة التوقف خلال الموسم الحالي فقط تصل إلى ما يقارب من 5 إلى 6 أشهر إيقاف بسبب إرتباطات المنتخب والأندية وهي كالتالي :

95 يوم للمنتخب :

95 يوم توقفات للمنتخب بسبب كأس الأمم الأفريقية و التوقفات الرسمية الخاصة بتصفيات كأس العالم و تصفيات أمم أفريقيا.

توقف 15 يوم للأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية .

توقف 25 يوم للأهلي بسبب المشاركة في الدوري الأفريقي .

إيقاف 70 يوم لمشاركة الفرق الأربعة في دوري الأبطال الأفريقي و الكونفدرالية ووصولهم إلى الأدوار النهائية.

- إيقاف الدوري للسوبر الرباعي.

-وجود 4 سيارات VAR وبالتالي من الصعب لعب أكثر من 4 مباريات في اليوم.