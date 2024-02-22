لا أحد يظلم حسام حسن .. عصام الحضري : في نكسة حدثت لمنتخب مصر من يحاسب عليها؟

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب سوريا، أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لن يحل أزمة الكرة المصرية، وأن الكرة المصرية تحتاج لإعادة تأسيس من جديد.

قال عصام الحضري عبر قناة «SSC» السعودية:" في نكسة حدثت لمنتخب مصر، من يحاسب عليها؟ لا أعرف.. المدرب أم الإدارة أم المسؤولين أم اللاعبين؟".

أضاف عصام الحضري:" تولي حسام حسن قيادة المنتخب؟ لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، الكرة المصرية تحتاج لـ 380 درجة".

تابع عصام الحضري:" حسام حسن لن يحل أزمة الكرة المصرية، نتمنى إنه يعمل حاجة لكن المشكلة ليست عند حسام حسن، بهذا الإسم والتاريخ كرة القدم تحتاج لأشياء كثيرة، أقوم بتشييد عمارة لو أساسها جيد لن تسقط والعكس صحيح، محتاجين نتأسس تاني ونبني من أول وجديد".

أتم عصام الحضري:" حسام حسن لا يجب وضعه في الموضوع، ممكن ينجح؟ اللهم لك الحمد، لو لا قدر الله لم ينجح.. لا أحد يظلم حسام حسن، وأبو جبل تعرض للظلم في المنتخب".