وزير الشباب والرياضة في جولة تفقدية السبت ببورسعيد لمتابعة ستاد المصري

ياسر رشاد - القاهرة - بدعوة من الدكتور محمود حسين ...

الخميس 22/فبراير/2024 - 04:05 م 2/22/2024 4:05:34 PM

يقوم الأستاذ الدكتور، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد غدٍ السبت بجولة تفقدية لمشروع استاد النادي المصري الجديد، وذلك للوقوف على مدى سير العمل بالاستاد.

تجئ تلك الزيارة بناء على الدعوة المقدمة من الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والذي أكد من جانبه أن الزيارة تهدف لمتابعة تنفيذ الخطة الزمنية للمشروع بعد التباطؤ الملحوظ في المعدلات الزمنية خلال الفترة الماضية بسبب تغيير استشاري المشروع.

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مضيفًا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة تفاصيل المرحلة القادمة ، والتي ستشهد متابعة دائمة من جانبه سعيًا لتحقيق حلم أبناء بورسعيد بالعودة للعب على الاستاد مرة أخرى بعد غياب لنحو 12 عامًا