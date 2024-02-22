مصدر يكشف انفراجة بعثة الأهلي في غانا.. وتواصل جديد مع كاف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، انفراجة في لبعثة الفريق الأول المتواجد في غانا حاليا، بعد الأزمة التي تعرض لها أمس، وتعطل الطائرة في مطار أكرا.

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، إن البعثة تحركت منذ قليل من مطار أكرا، متجهة إلى كوماسي لاستكمال الرحلة التي تعطلت أمس.

وأوضح المصدر، أنه تم إصلاح العطل بالطائرة، وأصبحت الأمور حاليا بخير، وسيخوض الفريق مرانه اليوم عقب الوصول لفندق الإقامة.

وأكمل: "تم إرسال تقرير شامل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن الأحداث التي تعرضت لها بعثة الفريق، وطلب تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لحصول اللاعبين على أكبر قسط من الراحة".

وأتم المصدر: "هناك تفاؤل كبير بقرار الاتحاد الأفريقي، والأقرب تأجيل المباراة، خاصة وأن هناك أمورا قانونية لابد من حدوثها، ومنها المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، وأيضا الاجتماع الفني.

جدير بالذكر، أن بعثة فريق الأهلي تعرضت لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة إلى كوماسي أمس، بعدما هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وبعدها اصطدمت بالمعدة المخصصة لتحريكها، وهو ما أدى لاستمرارها في أكرا.

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