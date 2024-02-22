التركيز على هذه المجموعة.. الزمالك يختتم تدريباته قبل السفر للجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية صباح اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وشهد المران الختامي، مجموعة من الفقرات البدنية والفنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، و تم التركيز على النواحي الخططية، وشرح مواطن القوة والضعف للمنافس.

وركز المدير الفني للفريق على مجموعة اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية قبل السفر إلى الجزائر عصر اليوم على متن طائرة خاصة.

اقرأ أيضا:

مصدر يكشف انفراجة بعثة الأهلي في غانا.. وتواصل جديد مع كاف (صور)

"الأمور صعبة جدا".. شوبير يكشف رد كاف على طلب تأجيل مباراة الأهلي بعد أزمة الطائرة

"بعد طلبه تأجيل المباراة".. ميدياما يصدم الأهلي بقرار مفاجئ (صور)