شوبير يحسم الجدل ويعلن القرار النهائي لتأجيل مباراة الأهلي وميدياما

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن طلب النادي الأهلي تأجيل مواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها غدا الجمعة.

وقدم النادي الأهلي طلبا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتأجيل مواجهة ميدياما المقرر لها غدا، لمدة 24 بسبب الظروف الطارئة التي تعرضت لها البعثة، وتعطل الوصول، في الموعد، بسبب الطائرة.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مباراة الأهلي وميدياما الغاني تقام في موعدها غدا الجمعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة".

جدير بالذكر، أن بعثة الأهلي وصلت إلى مدينة كوماسي منذ قليل، بعد المبيت أمس في أكرا، نظرا لتعطل الطائرة، وسوف يخوض الفريق مرانه الأساسي اليوم على ملعب المباراة.

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