"استقبال خاص".. الأهلي يصل إلى كوماسي على طائرة "مصر للطيران" بعد رحلة الـ 26 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت بعثة الأهلي إلى مدينة كوماسي الغانية قادمة من مدينة أكرا على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت الفريق من مصر إلى غانا أمس الأربعاء.

وتعرضت طائرة الأهلي لعطل فني في القاهرة آخر إقلاعها إلى غانا ثم حدث عطل آخر في مطار أكرا قبل إصلاحه في وقت مبكر من اليوم الخميس

واستغرقت بعثة الأهلي لتصل إلى غانا 26 ساعة حيث أقلعت أمس من مطار القاهرة في تمام الساعة 11 صباحًا لتصل البعثة إلى وجهتها في تمام الواحدة من ظهر اليوم الخميس .

وحظى الأهلي باستقبال بسيط في مطار كوماسي حيث حضر بعض الأطفال للترحيب بالفريق ليرد نجوم الأحمر بمداعبتهم.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد فريق ميدياما، مساء غدٍ الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2023-2024.

وطلب الأهلي تأجيل المباراة بسبب الظرف "القهري" الذي تعرض له فيما رد النادي الغاني وطرح تذاكر المباراة للبيع مدون عليها الموعد الأصلي للمباراة.

ويتواجد فريق الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد (6 نقاط)، يليه فريق شباب بلوزداد برصيد (5 نقاط) وهو نفس رصيد فريق يانج أفريكانز، ويتذيل فريق ميدياما الترتيب برصيد (4 نقاط).