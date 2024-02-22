تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة 14 للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن رابطة الأندية المحترفة، مواعيد الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي سوف تنطلق بداية من غدا الجمعة.

وكشفت رابطة الأندية، تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مباريات نفس الجولة إلى أجل مسمى.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

الجمعة 23 فبراير:

-بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا - ستاد غزل المحلة – 7 مساءً

الأحد 25 فبراير:

-فاركو ضد طلائع الجيش – ستاد حرس الحدود – 4 عصرًا

-الاتحاد ضد البنك الأهلي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً

الإثنين 26 فبراير:

-الجونة ضد الإسماعيلي – ستاد الجونة – 4 عصرًا

-زد إف سي ضد إنبي – ستاد القاهرة – 4 عصرًا

-المقاولون العرب ضد المصري - ستاد الجيش ببرج العرب - 7 مساءً

الخميس 29 فبراير:

-الزمالك ضد الداخلية – استاد القاهرة – 7 مساءً

-سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً

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