وزير الرياضة يتابع تحركات الأهلي لتأجيل مباراة ميدياما.. ويوجه رسالة خاصة للسفر

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع بعثة النادي الأهلي، بعد وصولها إلى كوماسي، وانتهاء الأزمة التي تعرض لها الفريق بالأمس وهبوط الطائرة في مطار أكرا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقا للمركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي تابع مع بعثة النادي الأهلي، الأوضاع اولاً بأول لحين الاطمئنان على وصول البعثة لمدينة كوماسي.

وأوضح المركز الإعلامي، أن وزير الشباب والرياضة يقوم حاليا، بمتابعة تحركات مجلس إدارة النادي الأهلي نحو تأجيل المباراة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظرا لتلك الظروف الطارئة.

كما وجه أشرف صبحي الشكر للسفير المصري في غانا أيمن الدسوقي يوسف، على سرعة تعامله مع الحادث، وتوفير كافة الإمكانات لدعم بعثة النادي الأهلي، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الخارجية المصرية مع كافة البعثات في مختلف دول العالم.

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