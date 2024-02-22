شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تعطل طائرة الأهلى قبل حل الأزمة والوصول إلى كوماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أزمة سفر بعثة الأهلي إلى مدينة كوماسي الغانية استعدادا لمواجهة ميدياما غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما استقلت البعثة الحمراء طائرة صباح اليوم من مدينة أكرا إلى كوماسي قبل 24 ساعة من موعد المباراة.

كيف كانت الأزمة؟

كانت بداية الأزمة عندما تعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران.

وما الأضرار التي وقعت على الأهلي؟

وبناء وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث بحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت قامت إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير طائرة جديدة تنقل البعثة إلى كوماسي.

ما هو رد فعل مسئولي الأهلي على تلك الأزمة؟

وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

وما هي آخر تطورات الأزمة؟

غادرت بعثة الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، مطار أكرا في غانا متوجهة إلى مطار كوماسي؛ بعد توفير طائرة أخرى استعدادا لخوض مباراة ميدياما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وهل انتهت الأزمة؟

بالفعل، وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مطار كوماسي استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومتى سيتدرب الأهلي في كوماسي؟

ويؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه فى الرابعة عصر اليوم بتوقيت غانا السادسة بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمباراة ميدياما فى إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو داخل فندق الإقامة؛ للحديث عن كل الأمور الفنية الخاصة بمواجهة ميدياما.